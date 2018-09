Verlierer des Tages Mary J. Blige von Ex-Vermieter verklagt

US-Sängerin Mary J. Blige (47, "What's The 411?") ist offenbar in einen Rechtsstreit verwickelt, in dem es um mehrere tausend Dollar geht. Der Ex-Vermieter der Künstlerin behauptet laut "The Blast", die 47-Jährige sei angeblich bei Zahlungen für ein Anwesen in Beverly Hills in Verzug gewesen und sie soll das Haus mit Schäden in Höhe von 16.000 Dollar zurückgelassen haben. Zudem fehlten Wertgegenstände für 30.000 Dollar, heißt es demnach in der Klage.