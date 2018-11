Kinder ohne Gurt Mariah Carey: Anschnallen? Unnötig!

Wenn Mariah Carey (48, "We Belong Together") mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe (7) ihren Megahit "All I Want For Christmas Is You" beim Autofahren trällert und sich dabei noch filmt, sorgt das natürlich für gute Laune. Doch aufmerksame Follower wollen angesichts dieses Instagram-Videos so gar nicht in festliche Stimmung kommen. Denn die Pop-Diva hält es anscheinend nicht für nötig, sich oder ihre Kinder anzuschnallen.