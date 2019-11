Verlierer des Tages Madonna von Konzertbesucher verklagt

In vorliegenden Gerichtsdokumenten behaupte ein Mann aus Florida, dass er bereits im August drei Tickets für ein Konzert am 17. Dezember in Miami Beach gekauft habe, welches ursprünglich um 20:30 Uhr beginnen sollte. Seiner Meinung nach seien die Karten nun weniger Wert, weil so ein später Beginn an einem Dienstagabend einfach verrückt sei. Eine Rückerstattung der umgerechnet knapp 930 Euro, die er für die Tickets bezahlt habe, wurde ihm demnach verweigert. Genau deshalb habe er sich jetzt an das Gericht gewandt, um Anzeige zu erstatten. Die Sängerin selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.