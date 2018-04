Ein unpassenderes Song-Zitat hätte die neuseeländische Popsängerin Lorde (21, "Green Light") für ihr Bild einer Badewanne nicht wählen können. Die 21-Jährige veröffentlichte auf Instagram das Foto einer einlaufenden Badewanne und schrieb dazu "And iiii will always love you", wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet. Ihre Follower reagierten verärgert. Schließlich dürfte jeder in der Songtextzeile den Mega-Hit von Whitney Houston "I Will Always Love You" erkannt haben. Die Sängerin war 2012 im Alter von nur 48 Jahren verstorben. Sie war leblos in einer Badewanne gefunden worden.