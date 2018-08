Verlierer des Tages Lindsay Lohan: Kein Verständnis

US-Schauspielerin Lindsay Lohan (32, "Girls Club") wird für ihre Meinung zur #MeToo-Bewegung auf Twitter kritisiert. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times" hatte Lohan Anfang August zugegeben, dass die Kampagne sie nicht überzeuge. Ihrer Meinung nach wirkten Frauen schwach, wenn sie erst im Nachhinein über die Belästigungen an Filmsets redeten. Manche würden auch nur die Aufmerksamkeit suchen. Das zerstöre den Kern der Aktion, so der US-Star.