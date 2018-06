Verlierer des Tages Lil' Kim hat Geldsorgen

Demnach soll Lil' Kim zwei Millionen Darlehen-Miesen für ihr Haus in New Jersey haben. Obendrauf kämen unbezahlte Steuern und offene Anwaltsrechnungen. Wie die Rapperin das nun stemmen will? Pro Monat soll sie 5.500 Dollar an einen Gläubiger zahlen. Für Juli sei jedoch eine weitere Anhörung geplant, heißt es seitens des Portals.