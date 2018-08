Verlierer des Tages Liev Schreiber vor Gericht

Vermutlich wollte Liev Schreiber (50, "Ray Donovan") nur seine Ruhe haben. Doch so paradox es klingen mag: Ein Fotograf, der den US-amerikanischen Schauspieler im Juni über mehrere Tage hinweg verfolgt haben soll, klagt den 50-Jährigen nun selbst wegen Belästigung an. Schreiber muss sich am Dienstag vor dem Gericht in Rockland County, New York, verantworten.