Verlierer des Tages Lady Gagas Fans übertreiben es

Dennoch war immer wieder der Tweet zu lesen: "Ich bin der größte Marvel-Fan und ich habe gerade 'Venom' gesehen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach der schlechteste Film in diesem Jahr. Ich habe so viel mehr erwartet und bin jetzt enttäuscht." Aufgefallen ist der angebliche Betrug, als der Satz identisch hundertfach auf Twitter gepostet wurde. Gaga hat sich zu den Spekulationen nicht geäußert. "A Star Is Born" mit Bradley Cooper (43, "Silver Linings") startet genau wie "Venom" mit Tom Hardy (41) am 4. Oktober in den deutschen Kinos.