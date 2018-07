Verlierer des Tages Kylie Jenner: Designer-Schuhe fürs Baby

Geht's noch? Kylie Jenners (20, "Keeping up with the Kardashians") fünf Monate alte Tochter Stormi hat Designer-Schuhe im Wert von umgerechnet etwa 18.000 Euro. Das ist auf einem Snapchat-Video zu sehen, das "The Sun" zeigt. Gehen kann die Kleine zwar noch nicht, der Reality-Star ist demnach aber der Ansicht, dass Stormi nun alt genug sei, die Turnschuhe zu tragen. Viele von ihnen habe Papa Travis Scott (27) gekauft, heißt es.