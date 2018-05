Dr. Dre (53, "No Diggity") hat einen Rechtsstreit verloren. Der Rapper ist der Auffassung, dass der Name eines in Pennsylvania ansässigen Gynäkologen für Verwechslungsgefahr sorge: Dr. Drai klinge zu ähnlich. Als sich der Arzt seinen Namen markenrechtlich schützen lassen wollte, ging der US-Amerikaner dagegen vor. Der Hip-Hop-Produzent behauptete "TMZ" zufolge, dass dadurch Verwirrung auf dem Markt entstehe.