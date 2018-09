Verlierer des Tages Klage gegen Val Kilmer

Val Kilmer (58, "Top Gun") wird angeblich von einem Künstler verklagt. Der Mann behauptet laut "TMZ", der Schauspieler habe ein Werk von ihm kopiert. In dem Bericht heißt es, Kilmer habe eine Skulptur für 150.000 Dollar verkauft. Und der Künstler wirft dem Schauspieler nun offenbar vor, diese seiner eigenen Schöpfung nachempfunden zu haben, nachdem Kilmer seine Galerie in New Mexico besucht habe, so "TMZ".