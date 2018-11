Verlierer des Tages Klage gegen Rapper T.I.

Clifford Joseph Harris jr. (38, "Seasons"), besser bekannt als Rapper T.I., ist angeblich in einen Betrugsfall rund um eine Kryptowährung verwickelt. Das berichtet das US-Portal "The Blast", dem entsprechende Gerichtsunterlagen vorliegen sollen. Demnach werde T.I. von einer Gruppe von 25 Investoren auf Schadensersatz in Höhe von fünf Millionen US-Dollar - umgerechnet etwa 4,4 Millionen Euro - verklagt.