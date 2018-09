Verlierer des Tages Kirstie Alley machte sich in die Hose

Kirstie Alley (67, "Kuck mal, wer da spricht") kämpft seit Jahren mit ihrem Gewicht. Um nicht immer wieder dem berüchtigten Jojo-Effekt zum Opfer zu fallen, griff die Schauspielerin schon mal zu härteren Mitteln und schluckte Verdauungspillen. Die britische Zeitung "The Sun" veröffentlichte jetzt ein Video, in welchem die Schauspielerin während ihres aktuellen Aufenthalts im englischen "Promi Big Brother"-Haus verriet, dass dieses Experimente sprichwörtlich in die Hose ging.