Verlierer des Tages Kim Kardashians Party-Pleite

In diesem Fall lag Kim Kardashian West (37) mit ihren Mutterinstinkten wohl etwas daneben. Wie eine Bilderstrecke bei der britischen "Daily Mail" zeigt, war Töchterchen North West offenbar nicht sonderlich von der Idee angetan, ihren fünften Geburtstag in einer noblen Bar in New York zu feiern. Papa Kanye West (41) musste den kleinen Trotzkopf tragen, um die Party-Location zu erreichen. Feierlaune sieht anders aus...