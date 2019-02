Verlierer des Tages Kim Kardashian wird verklagt

Ärger im Hause Kardashian-West: App-Entwickler David Liebensohn, der mit Kim Kardashian (38, "Kepping Up With The Kardashians") die beliebten "Kimojis" ins Leben gerufen hat, fühlt sich betrogen. Seit 2015 gibt es über 250 selbstreferenzielle Emojis des Kardashian-Clans, vom üppigen Hinterteil bis zu den "Yeezy"-Sneakers von Ehemann Kanye West (41, "Gold Digger"). Liebensohn wirft dem Reality-Star laut des Portals "TMZ" Vertragsbruch vor.