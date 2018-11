Verlierer des Tages Kim Kardashian wird verdrängt

Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") hat in den vergangenen Jahren einen neuen Schönheitstrend gesetzt - vor allem mit ihrer Kehrseite. Je größer und praller, desto besser, scheint die Devise des Reality-TV-Stars zu sein. Doch ist das wirklich so? Eine neue Studie der türkischen Ege Universität in Izmir hat ergeben, dass die Kardashian-Rundungen gar nicht mal so dolle sind.