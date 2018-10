Verlierer des Tages Kim Kardashian löst Shitstorm aus

So kommentieren sie unter dem Bild beispielsweise, dass die Influencerin so etwas in Anbetracht ihres jungen Publikums nicht posten sollte. Viele weisen sie auch darauf hin, dass derartige Fotos einer mehrfachen Mutter "super geschmacklos" sind. "Du hast Kinder, um Himmels willen" und "Drei Kinder und in einigen Jahren werden sie sich solche Bilder ihrer Mama ansehen? Sei nicht egoistisch und denk an sie", warnen die Fans.