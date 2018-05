Verlierer des Tages Kim Kardashian löscht Promo-Post

Ein Lolli, der einen allen Hunger vergessen lässt, erschien Kim Kardashian (37) so praktisch, dass sie einen Promo-Post auf ihrer Instagram-Seite absetzte. Unter ein Bild, an dem sie genüsslich an einem Lolli lutschte, schrieb sie: "Hey Leute... Flat Tummy Co hat gerade ein neues Produkt herausgebracht. Es sind appetitzügelnde Lollipops und sie sind wirklich unglaublich." Schade nur für den Reality-Star, dass ihre Follower das ganz anders sahen und mit einem Shitstorm reagierten.