Verlierer des Tages Kendall Jenners Hund beißt ein Kind

Da muss US-Model Kendall Jenner (22, "Keeping Up with the Kardashians") wohl mit Konsequenzen rechnen. Am Sonntagvormittag soll ihr Dobermann ein Mädchen in einem Restaurant in Los Angeles gebissen haben. Doch statt sich darum zu kümmern, sollen die 22-Jährige und ihr Freund Ben Simmons (22) einfach verschwunden sein. Laut dem Promiportal "TMZ" wurde daraufhin die Polizei gerufen.