Verlierer des Tages Keine Rente für Alec Baldwin?

"Meine Frau und ich haben in viereinhalb Jahren vier Kinder bekommen", erzählte Alec Baldwin (60, "30 Rock") in der US-Talkshow "Late Night with Seth Meyers". Dass diese Situation für ihn und seine Gattin Hilaria Thomas Baldwin (34) nicht immer einfach ist, kann man sich nur allzu gut vorstellen. Dem Schauspieler scheint aber nicht etwa das chaotische Familienleben zuzusetzen. Viel eher sind es die Finanzen, um die er sich sorgt. Baldwin müsse der Wahrheit ins Gesicht blicken: "Ich muss jetzt für immer arbeiten."