Verlierer des Tages Keine Party für Emmy-Star Claire Foy

Sicherheitskräfte hätten ihr den Eintritt zur After-Show-Party verweigert - obwohl sie ihre Auszeichnung in der Hand hatte, verriet Foy in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". TV-Star Jonathan Van Ness (31) musste zu Hilfe eilen. "Ich habe keinen Ärger gemacht, ich kam nicht rein. Es war peinlich. Jonathan Van Ness, er war mein Ritter in einem weißen Anzug." Offenbar hatte die Schauspielerin an dem Abend Probleme mit ihrem Ticket für die Party.