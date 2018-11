Verlierer des Tages Keine Lust auf Britney Spears?

Bittere Rückkehr für Britney Spears (36, "Toxic")? Mitte Oktober hat das Popsternchen wieder eine regelmäßige Show in Las Vegas angekündigt, doch die bereits erhältlichen Tickets scheinen sich sehr schleppend zu verkaufen. Das berichtet zumindest die "New York Post". Dabei war ihre "Piece of Me"-Show zwischen Dezember 2013 und Dezember 2017 doch so erfolgreich.