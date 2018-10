Verlierer des Tages Katy Perry landet keinen Hit

Zu dem auffälligen Jumpsuit von Galia Lahav, der komplett mit rosafarbenen Pailletten versetzt war, kombinierte Katy Perry lange Tüll-Handschuhe und Pumps aus ihrer eigenen Kollektion - beides ebenfalls in rosa. Um den übertriebenen Barbie-Look perfekt zu machen, band sich die Sängerin eine Schleife in ihr hochgestecktes, blondes Haar und wählte pink funkelndes Make-up für Augen und Lippen. Was Katy Perrys Aufritt dann doch noch erhellte: ihr bezauberndes Lächeln.