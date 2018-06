Verlierer des Tages Katie Prices Faible für Schürzenjäger

Der neue Lover von Katie Price (40) soll ein Schürzenjäger sein. Das zumindest behauptet seine Ex-Freundin, die ebenfalls Katie heißt. "Er ist so ein Charmeur. So ein guter Lügner und kann jede Situation so manipulieren, dass er immer gut dasteht", wird die 22-Jährige über die neue Flamme von Katie Price, den Fitnesstrainer Kris Boyson (29), von "Daily Mail" zitiert.