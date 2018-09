Verlierer des Tages Kate Beckinsale lehnt ab

Einmal abgelehnt, wurde die Schauspielerin für den aktuellen "Wonder Woman"-Film nicht wieder angefragt. Die Schauspielerin zeigte sich aber froh, dass mit der Israelin Gal Gadot in der Hauptrolle eine gelungene Version geglückt sei. Mehr als 800 Millionen Dollar - umgerechnet etwa 686 Mio. Euro - spielte der Film ein. Und Gal Gadot darf sogar noch einmal ran: "Wonder Woman 1984" ist für November 2019 angekündigt.