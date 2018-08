Verlierer des Tages Kanye West: Dekadenter Autokauf

Ob sich West damit finanziell nicht etwas überhoben hat? In den vergangenen Jahren hat er schließlich immer wieder zugegeben, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. 2016 hatte er sogar getwittert, er hätte 53 Millionen Dollar an Schulden angehäuft und um Unterstützung gebeten. Seine Ehefrau scheint sich allerdings keine Sorgen um den Kaufpreis ihres Geschenks zu machen. "Ich habe den Wagen meiner Träume bekommen", erzählt sie fröhlich in ihrer Instagram-Story.