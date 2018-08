Verlierer des Tages Justin Shekoski bedroht Ex-Band The Used

Vieles erinnert in diesem Streit an eine echte Scheidung und den dazugehörigen Rosenkrieg. Justin Shekoski (35), seines Zeichens Ex-Lead-Gitarrist, Ex-Songschreiber und Ex-Background-Sänger der beliebten Post-Hardcore-Band The Used, hat seinen Rauswurf immer noch nicht akzeptiert. Wie das Promiportal "TMZ" nun berichtet, beschimpfte und bedrohte er seine ehemaligen Band-Kollegen in mehreren Textnachrichten.