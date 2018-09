Verlierer des Tages Justin Hartley: Schlechter Hundesitter

Ob ihm jetzt noch jemand seinen Hund anvertrauen wird? Justin Hartley (41, "This Is Us - Das ist Leben") hat im US-Fernsehen, in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", über sein Versagen als Hundesitter ausgepackt. Während seiner College-Zeit in Illinois sollte der Schauspieler auf den heißgeliebten Hund eines befreundeten Paares aufpassen, das sich in die Flitterwochen verabschiedet hatte. Doch Hartley passierte ein fataler Fehler: Er ließ ein Fenster auf und der Hund nutzte die Gunst der Stunde.