Verlierer des Tages J.Lo bekam früher den Rat abzunehmen

Es ist kaum zu glauben, aber die für ihre heißen Kurven bekannte Jennifer Lopez (48, "Ain't Your Mama") bekam zu Beginn ihrer Karriere den Rat, ein paar Pfunde abzunehmen. Das verriet sie jetzt in einem Interview mit dem Modemagazin "InStyle". Doch die dralle Sängerin ließ sich nicht reinreden. Dieses Selbstvertrauen habe sie ihrer Familie zu verdanken, in der alle Frauen stolz auf ihre sexy Rundungen sind und von den Männern genau dafür geliebt werden.