Verlierer des Tages Jimmy Kimmel von "Wrecking Ball" geweckt

Die Performance spielte auf das Musikvideo zu "Wrecking Ball" an, in dem Cyrus Betonwände zertrümmert und auf einer überdimensionalen Abrissbirne reitet. Der US-Komiker schien so verdattert über den nächtlichen Besuch, dass er seine orthopädische Kauschiene auch noch im Mund behielt, als er sich mit den Störenfrieden unterhalten wollte. Dabei müsste er sich an solche Streiche doch langsam gewöhnen: Kimmels Frau machte bereits mit den Sängerinnen Rihanna (30, "Anti") und Britney Spears (36, "Glory") gemeinsame Sache, die Kimmel ebenfalls schon unsanft geweckt haben.