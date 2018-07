Verlierer des Tages Jenny McCarthy hört Geister

Richtig unheimlich! Die US-Schauspielerin Jenny McCarthy (45, "Two and a Half Men") ist überzeugt, dass ihr Haus von einem Poltergeist heimgesucht wird. Als Beweis postete die Blondine ein Video auf Instagram, dass ihre Sicherheitskameras aufgenommen haben. Es zeigt, wie McCarthy durch das Wohnzimmer läuft und plötzlich das Klavier anfängt von allein zu spielen. Beunruhigt ruft sie ihren Ehemann Donnie Wahlberg (48, "Blue Bloods - Crime Scene New York") herbei.