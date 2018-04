Verlierer des Tages Jenna Fischers Fashion-Fauxpas

Nacht für Nacht begrüßt Talkmaster Jimmy Kimmel (50) zahlreiche prominente Gäste in seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!". Den Auftritt von Jenna Fischer (44, "A Little Help") wird der Moderator aber so schnell sicherlich nicht vergessen. Die Schauspielerin erschien in einem ganz und gar unglamourösen Outfit. Sie begrüßte Kimmel in einer Blue Jeans und einem weißen Handtuch, das sie sich um die Brust gewickelt hatte. Was für ein Fauxpas...