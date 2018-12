Verlierer des Tages Jay-Z lässt Studierende hängen

Wie die "New York Post" berichtet, kamen dem Fonds im Jahr 2017 rund 750.000 Dollar (ca. 670.000 Euro) zugute. Davon seien allerdings nur etwa 400.000 Dollar an 255 Studierende gegangen bzw. an deren Bildungseinrichtungen. Das entspricht einem Durchschnittszuschuss von rund 1.600 Dollar, das laut der Zeitung nicht einmal für die Beschaffung aller Bücher reichen würde. Ob der wohlhabende Musiker wohl wirklich so knausrig ist? Einen Grund hätte Jay-Z dafür jedenfalls nicht.