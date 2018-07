Verlierer des Tages Jared Leto setzt Popcorn in Brand

In einem Video auf seinem Instagram-Profil ist Leto gemeinsam mit Schauspielerin Sofia Boutella (36, "Atomic Blonde") am Herd zu sehen. Plötzlich scheinen die Maiskörner alle gleichzeitig aus dem Topf zu springen und Leto hatte alle Mühe, das fertige Popcorn rechtzeitig umzufüllen. Als er dann den Deckel auf den Kochtopf setzen wollte, fing dieser augenblicklich Feuer. Der 46-Jährige sprang zurück und konnte gerade noch verhindern, dass er sich die Hände verbrennt. "Bester Koch ever", schreibt er ironisch unter das Video.