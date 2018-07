Verlierer des Tages James Woods steht alleine da

US-Schauspieler James Woods (71, "Casino") braucht einen neuen Agenten. Der 71-Jährige ist einer der wenigen Promis, die öffentlich hinter US-Präsident Donald Trump (71) stehen. Doch seine politischen Ansichten sind ihm nun zum Verhängnis geworden. Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, bekam er von seinem Agenten Ken Kaplan eine E-Mail, die er auf seinem Twitter-Account veröffentlichte. Darin schreibt Kaplan, dass er sich "patriotisch fühle" und Woods nicht mehr vertreten wolle. Auf eine "Schimpftirade" verzichte er, denn "du weißt, was ich sagen würde", so Kaplan.