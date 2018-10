Verlierer des Tages James Gunn: Neuer Rückschlag

Der nächste Film von Regisseur James Gunn (52) kommt nicht wie geplant Ende November 2018 in die Kinos. Sein Horrorprojekt "BrightBurn" soll erst Ende Mai 2019 erscheinen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Es ist ein neuer Rückschlag für den 52-Jährigen, der im Sommer von seinen Aufgaben beim dritten Teil der "Guardians of the Galaxy"-Reihe entlassen wurde.