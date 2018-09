Verlierer des Tages James Corden lässt Reporter stehen

Eigentlich hatte Komiker James Corden (40) am Samstag allen Grund zur Freude. Am ersten Abend der Creative-Arts-Emmy-Awards-Verleihung konnte der Schauspieler gleich mehrere Preise absahnen, unter anderem gewann er in der Kategorie "Best Actor in a Short Form Comedy". Außerdem wurde seine sechs Folgen lange Snapchat-Show "James Corden's Next James Corden" mit einem Emmy ausgezeichnet. Doch wie "Deadline.com" berichtet, änderte sich die Laune des Moderators just in dem Moment, als ihn ein Journalist auf die Belästigungsvorwürfe gegen CBS-Chef Leslie Moonves (68) ansprach.