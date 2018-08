Verlierer des Tages Jada Pinkett Smith kann nicht mithalten

Unter dem Video schreibt Pinkett Smith: "Warum bringt mich Omi in Verlegenheit?" Es ist nicht das erste Foto, das die stolze aber auch etwas verlegene Tochter von ihrer sportlichen Mutter postete. Im Jahr 2015 stellte sie ein Bild von Banfield-Jones in einem Bikini am Strand ins Netz, das für Staunen sorgte. Ihre Mama hat die Messlatte hinsichtlich der Fitness im Alter definitiv sehr hoch gelegt für die Schauspielerin.