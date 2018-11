Verlierer des Tages Ireland Baldwin als Diebin beschuldigt

Aufgrund der Waldbrände gibt es in Kalifornien aktuell eine Sperrzone. Selbst wer dort wohnt, kommt nicht ohne Weiteres in die streng kontrollierte Gefahrenzone. Als am Sonntag der Wind etwas abschwächte, versuchte Ireland Baldwin (23) dennoch auf ihr Anwesen zurückzukehren, um ein paar Dinge zu retten, bevor sich die Flammen möglicherweise wieder ausbreiten. Doch ein Polizist ließ sie nicht durch, da auf ihrem Pass eine andere Adresse stand. Stattdessen ging er davon aus, dass Baldwin eine Plünderin sei, die sich in den Promi-Villen bedienen wolle.