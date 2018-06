Verlierer des Tages Heigl entschuldigt sich für Insta-Bilder

Zerknirscht äußert sich Katherine Heigl (39, "27 Dresses") in zwei Videos auf ihrem Instagram-Kanal: Die Schauspielerin hatte kurz vorher einige Bilder gepostet, die sie Grimassen schneidend auf einem Friedhof in der Nähe von Buffalo zeigten. Die Reaktionen der Follower waren so heftig, dass der "Grey's Anatomy"-Star die Bilder wieder löschte. Nun folgten die Videos, in denen sich Heigl bei den Menschen entschuldigt, deren Gefühle sie verletzt habe.