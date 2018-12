Verlierer des Tages Harvey Weinstein: Medien beeinflussen

Er steht wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht - und sieht seine Sicht der Dinge zu wenig beachtet. Wie "TMZ" berichtet, hat sich Harvey Weinstein (66) jetzt mit einer Rundmail an seine Freunde in Medienunternehmen gewandt. "Ich hatte ein höllisches Jahr", zitiert die Internetseite aus einer vorliegenden Kopie der Weinstein-Mail, deren Echtheit von einem Sprecher Weinsteins bestätigt wurde. "Es war der schlimmste Alptraum in meinem Leben." In seinem verzweifelten Hilferuf kritisiert Weinstein vor allem das angebliche Fehlverhalten der New Yorker Polizei in seinem Fall.