Verlierer des Tages Halsey macht Liebeskummer zu schaffen

In einem Clip ist zu sehen, wie die Sängerin auf dem Common Ground Music Festival in Michigan ihren Song "Sorry" performt. Doch als sie die Textstelle "Someone will love you. But that someone isn't me" (dt.: "Jemand wird dich lieben. Aber dieser jemand bin nicht ich") singt, bricht ihre Stimme und sie beginnt zu weinen. Mit so tief sitzendem Herzschmerz hat wohl niemand gerechnet.