Verlierer des Tages Guns N' Roses verärgern Fans

Auf dieses Konzert hatten zahlreiche Rock-Fans hingefiebert: Guns N' Roses ("It's So Easy") eröffneten ihre Sommer-Tour durch Europa am Sonntagabend in Berlin. Doch Sänger Axl Rose (56) und seine Bandkollegen konnten nicht überzeugen. Auf Twitter ließen Konzertgänger während und nach der Show ihrem Unmut freien Lauf. Der allgemeine Tenor beim Kurznachrichtendienst: Akustik und Sound waren unter aller Kanone.