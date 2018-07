Verlierer des Tages Gisele Bündchen bekommt falsche Torte

Doch Bündchen nahm den Fauxpas trotz ihres brasilianischen Temperamentes gelassen. "Sorry Alberto", schrieb sie in ihre Instagram-Story, "ich glaube, wir haben deinen Kuchen". Am Ende stellte sich dem Model nur noch die Frage: "Wer hat dann unsere Torte?" Der richtige Kuchen scheint in all dem Trubel nämlich nicht mehr aufgetaucht zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass die Schoko-Torte trotz falschem Namen am Ende allen geschmeckt hat.