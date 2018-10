Verlierer des Tages Dieter Bohlen muss Kritik einstecken

Dieter Bohlen (64, "Nichts als die Wahrheit") wechselt auch in diesem Jahr seine "DSDS"-Jury-Kollegen aus. Er selbst war mit der Konstellation im letzten Jahr, neben ihm nahmen Mousse T. (52), Ella Endlich (34) und Carolin Niemczyk (28) Platz, nicht zufrieden. Auf Instagram hatte Dieter Bohlen einem Fan Recht gegeben, der die Jury-Konstellation als "Katastrophe" bezeichnete. Für diese indirekte Kritik an seinen Kollegen muss der Pop-Titan jetzt wiederum selbst einstecken. Ella Endlich will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen und kontert via Instagram.