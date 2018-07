Verlierer des Tages Demi Moore wurde bestohlen

Wirklich niemand ist vor Betrügern sicher. Nicht einmal Stars wie Demi Moore (55, "Girls Night Out"). Die US-amerikanische Schauspielerin wurde um 170.000 Dollar erleichtert. Mittlerweile wurde der Dieb aber bereits geschnappt. Laut dem US-Promiportal TMZ handelt es sich dabei um einen Mann namens David Matthews Read (35). Dieser sitzt gerade in Untersuchungshaft und wartet auf seine nächste Anhörung am Freitag.