Verlierer des Tages Dave Grohl völlig unvernünftig

Als Grohl nun in einem Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" nach seiner morgendlichen Kaffee-Anzahl gefragt wurde, antwortete er: "Vielleicht sechs Tassen. Eine angemessene Menge, um in meinen Tag zu starten." Vernunft sieht wahrlich anders aus. Der Musiker erklärte aber, durchaus versucht zu haben, die Vorschriften des Arztes umzusetzen. "Nachdem ich meine Diagnose bekommen hatte, probierte ich eine Woche lang koffeinfrei zu leben", so Grohl. Er sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es "zum Kotzen" ist.