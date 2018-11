Verlierer des Tages Claire Foy muss Krone abgeben

Noch ist sie die Queen. Zwei Staffeln lang verkörperte Claire Foy (34, "Der letzte Tempelritter") Queen Elizabeth II. in der Netflix-Serie "The Crown". In der mit Spannung erwarteten dritten Staffel übernimmt bald Olivia Colman (44) das Zepter. Und Foy scheint schon jetzt von ihrer Nachfolgerin ziemlich eingeschüchtert zu sein. "Ich bin mir sicher, sobald die Staffel startet, werden sich die Zuschauer fragen: Wer hat sie noch mal zuvor gespielt?", erklärt sie in der "The Graham Norton Show".