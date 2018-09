Verlierer des Tages Cate Blanchett überzeugt nicht

Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett (49, "Ocean's 8") hat es in Hollywood geschafft. Nur ihre Kinder sind mit ihrer Arbeit offenbar nicht ganz so zufrieden. Einer ihrer Söhne soll sie einst gefragt haben, wann sie endlich mal in einem Blockbuster mitspielen werde. Dass die Schauspielerin in "Der Herr der Ringe"-Trilogie zu sehen war, habe ihn dabei nicht interessiert, erzählte die vierfache Mutter laut "Daily Mail" im Interview mit Moderator Jonathan Ross (57).