Verlierer des Tages Billy Bushs Frau reicht Scheidung ein

Bush erlangte unfreiwillig internationale Aufmerksamkeit, als im Oktober 2016 eine Audio-Datei veröffentlicht wurde, auf der er über Donald Trumps (72) "Grab em by the py"-Kommentar lachte und selbst vulgäre Ausdrücke gegenüber Frauen nutzte. Daraufhin verlor der Cousin von Ex-Präsident George W. Bush (72) seinen Job in der "Today"-Show.